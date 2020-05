Blue Tomato handelt mehr stationär

Denn abgesehen vom beabsichtigen Shopping-Erlebnis - zu dem unter anderem in den Shops Mitarbeiter gehören, die aus der jeweiligen Board- und Skisport-Szene kommen, deren Produkte bei Blue Tomato verkauft werden - können Konsumenten die digital bestellten und erworbenen Produkte in, von ihnen ausgewählte Stores liefern lassen und dort eventuell umtauschen. Was die mit der Retournierung verbundenen Kosten senkt, den damit verbundenen Kundenservice in die Shops auslagert und emotionaler macht, den Kundenstrom lenkt und zur Entwicklung sowie dem Aufbau einer Kundenbasis im jeweiligen Shop führt.



Blue Tomato beschäftigt derzeit, nach eigenen Aussagen, 250 Mitarbeiter, davon 60 im Online-Bereich und demnächst 95 in den Shops, die sich primär in den Märkten Deutschland und Österreich befinden.