Bloomberg bietet um BusinessWeek

McGraw-Hill stösst BusinessWeek ab

Und zumindest zehn Interessenten erhielten in Präsentationen Einblick in die Geschäftsentwicklung der "BusinessWeek". McGraw-Hill sucht einen Käufer für das nicht nur unter der Konjunktur sondern auch an Positionierungsproblemen leidende Wochenmagazin. Der Höhenflug von The Economist in den USA bringt sowohl "BusinessWeek" als auch Time Magazine unter Zugzwang.