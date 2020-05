Blogmann Diekmann

Mag sein, dass der Ravensburger 100 Tage mit unserer Aufmerksamkeit spielt. Es kann auch sein, dass es die längsten 100 Tage der Blog-Geschichte werden. Andererseits ist der Blog zum Start der schwarz-gelben "Tigerenten"-Regierung in Deutschland angelaufen. 100 Tage wären dann auch das Ende der klassischen Regierungsschonfrist. Echte Kai-Manne und -Frauen können sich im Blog-Shop mit Diekmann-Devotionalien ausstatten, um später in Kapuzenpulli, Spagetthi-Top oder Hotpants den Blog oder die Bild-Zeitung zu lesen. Schön ist der Masthead des Blogs. Dort fliegt Diekmann auf einem Fahrrad über die Skyline von Berlin in den Sonnenuntergang. Wie es richtige Helden tun!



