intPlanking hatte es dank ORF-Moderator Armin Wolf bis in die ZiB 2 geschafft. Nun verschafft sich einer neue Variante nihilistischen Spasses im Web Luft: Going ostrich!. Klingt ein wenig nach "Going Österreich". Es geht dabei den Kopf, beispielsweise, in den Sand oder in eine Gitarre zu stecken. Mit Österreich hat das also überhaupt nichts zu tun. Going ostrich wird im folgenden Video erklärt: