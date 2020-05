Blick-Richtung Newsroom

Ressortleiter entmachtet

Ringier Schweiz-CEO Marc Walder stellte den Mitarbeitern die Newsroom-Struktur vergangenen Dienstag Abend in Zürich vor. Über den heiß diskutierten und möglichen Stellenabbau verriet Walder nichts. Am 1. Dezember, heißt es, soll endgültige Klarheit über die Newsroom-Besetzung herrschen. Es wird bereits mit eisernem Besen gekehrt. So wurde die mittlere Redaktionsebene, die Ressortleiter, in Bausch und Bogen ihren Verantwortlichkeiten entzogen. Sie können sich für die zukünftig acht Newsroom-Ressorts bis 13. November bewerben. Walder und die Blick-Chefredaktion entscheiden bis 1. Dezember über die acht Ressort-Verantwortlichen. Bis 16. Februar wird über die endgültige Besetzung aller weiteren Newsroom-Stellen entschieden. Darüber hinaus wird die Newsroom-taugliche Reorganisation eine Anpassung der Gehälter nach sich ziehen. So zeichnet sich eine Annäherung der Entlohnungsniveaus zwischen Print und Online ab.