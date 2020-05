Blauer Kreuzzügler

at // Heinz-Christian Strache, leidenschaftlicher Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien-Fan, rittert im Streitgespräch mit Ferdinand Maier, dem Generalsekretär des Raiffeisenverbandes, gegen "Konrad-Giebelkreuz-Krake". "So wie Raiffeisen sich das Medienpaket hält, hat sich die KPdSU die Prawda gehalten", greift Strache tief in Metaphernkiste, um vor "einem Staat im Staat" und Verflechtungen bis in höchste Regierungskreise zu warnen sowie den Rückzug von Raiffeisen auf das Kerngeschäft zu fordern. Format, Nr. 18, 30. April, Seiten 10 - 12