Blaue Tomaten in Wien

at // Blue Tomato, Snowboard- und Freeski-Onlinehändler mit Stammsitz in Schladming, expandiert physisch nach Wien. Das Unternehmen richtet an der Mariahilferstrasse ein Shop mit über tausend Quadratmeter Verkaufsfläche ein. Der Shop soll im Herbst 2010 eröffnet werden. atmedia.at