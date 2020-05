Blau-gelber Bezirksblätter-Mittwoch

Bislang gab es Lokalausgaben, die nur alle zwei Wochen erschienen. Mit Jahresbeginn wurde die Lokalisierung vertieft und sieben neue Ausgaben - Ybbstal, Herzogenburg, Wienerwald, Pielachtal, Triestingtal, Klosterneuburg/ Purkersdorf, Steinfeld - eingeführt.



Die Harmonisierung der Erscheinungsweise und die 28 Lokalausgaben dienen dem Werbemarkt zusätzlichen Kampagnen-Auslieferungsraum. So stehen mehr Einzelregionen sowie deren Kombinationsmöglichkeiten und eine größere Reichweite mit der Gesamtauflage in Niederösterreich zur Verfügung.



Leserseitig bauen die Bezirksblätter die Regionauten-Tätigkeit also die Einbindung von Leser-Reportern aus. Ihre Nachrichten speisen MeinBezirk.at und fließen in die Print-Ausgaben der Gratis-Wochenzeitung ein.



atmedia.at