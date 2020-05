Blau-gelbe Regionauten

Ein Traum

"Einsteigen, registrieren, schreiben, Fotos hochladen und kommentieren, mit anderen Regionauten und Redakteuren in Kontakt sein - alles ist möglich", erklärt Bezirksblätter-Chefredaktuer Oswald Hicker das Prinzip. In der Gratis-Wochenzeitung will man mit den Regionauten einen Traum realisieren: den Traum von einer "Zeitung in der die Beiträge von Nutzern und Profi-Redakteuren gleichberechtigt nebeneinander stehen". Mit den Inhalten der Regionauten wird kostengünstig MeinBezirk.at befüllt und mit den viralen Effekten, die lokal verankerte Bürgerjournalisten auslösen, die Zugriffe gesteigert. Die besten Stories kommen in die Lokal-Ausgaben der Zeitung.



