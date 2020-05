Blattbindende Expansion

de, usa // Die Verlagsgruppe Handelsblatt stellt in den USA Amazon-Kunden das Handelsblatt und die WirtschaftsWoche in Kindle-Version zur Verfügung. Das digitale Handelsblatt-Abonnement kostet 14,99 US-Dollar monatlich. Die Einzelausgaben der WirtschaftsWoche sind um 2,99 US-Dollar erhältlich. Kernzielgruppe dieser Expansion sind rund 1,5 Millionen Deutsch sprechende Menschen in den USA. Die Verlagsgruppe Handelsblatt möchte damit die Leser-Blatt-Bindung erhöhen. Amazons Kindle ist derzeit nur in der USA zu beziehen. atmedia.at