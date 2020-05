Blackbox Medienmarkt

at // Die Unvorhersehbarkeiten im österreichischen Medienmarkt sind auf ein Höchstmaß gestiegen. Wozu wird sich die Styria-Moser-Kollaboration auswachsen? Die vor der Trennung stehende Zweck-Ehe zwischen WAZ und Kronen Zeitung bringt ihre Unwägbarkeiten mit sich. Beide Medienkomplexe stehen wieder in Wechselwirkung zueinander. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist der ORF und dessen Zukunftsfähigkeit. All das trennt und verbindet eine österreichische Medienpolitik, deren Handlungsfähigkeit jederzeit in Frage zu stellen ist. All das noch gut durchmischt mit dem medialen Strukturwandel und der Wirtschaftskrise ergibt einen interessanten Mix. atmedia.at