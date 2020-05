BlackBerry und Rodriguez: Zwei Kugeln

intKlingt wie eine Bestellung im Eisladen: Two Scoops! Und passt schon in die Jahreszeit. Two Scoops ist ein Kurzfilm von Roberto Rodriguez, der ja an so Film-Klassikern wie From Dusk Till Dawn, Sin City, Kill Bill, Spy Kids, Planet Terror oder Machete, dessen zweiter Teil demnächst erscheint, seine Finger im Spiel hatte oder die ganze Hand anlegte. Sein Handschrift ist bei Two Scoops leicht zu erkennen. Rodriguez arbeitete hier für BlackBerry. Ob Grindhouse-Stil der richtige Weg der Marke ist, wieder festen Boden im europäischen Smartphone-Markt zu kriegen, ist fraglich. Film ab: