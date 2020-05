Bitte zu Tisch!

at // Die Gewerkschaft GPA DJP kündigt, nach den gestrigen Betriebsversammlungen, weitere Kampfmaßnahmen an. Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) appelliert an die Gewerkschaft davon abzusehen und "umgehend die Verhandlungen fortzusetzen". VÖZ-Präsident Horst Pirker: "In einer Zeit, in der in den USA jede Woche eine Zeitung zugesperrt wird, für den fortgesetzten Erhalt der Managergehälter der Druckereiarbeiter zu streiken, ist ein Offenbarungseid des Verantwortungsgefühls der Gewerkschaft." Und VÖZ-Generalsekretär Gerald Grünberger fügt hinzu: "Die Zeitungen sind von der gegenwärtigen wirtschaftlichen Krise massiv betroffen und jede Aktion, die ihre wirtschaftlichen Grundlagen darüber hinaus gefährden", bedrohen Arbeitsplätze im journalistischen und kaufmännischen Bereich.