Bitte Zahlen!

at // Heute liefert neue Nahrung für die ORF-Gagen-Börse und will damit den Beleg erbringen, wie am Küniglberg Gebühren-Geld in schwindelerregender Höhe ausgegeben wird. Reinhard Scolik, mit Multi-Verantwortung und -Aufgaben ausgestattet, "kassiert auch heute noch sein `altes´ Gehalt von 250.000 Euro". Hubert Nowak, für Rahmenbedingungen des ORF-Online- und Teletext-Angebots verantwortlich, "bekommt immer noch Monat für Monat das Landesfürsten-Gehalt" von "bis zu 190.000 Euro". Und Edgar Sterbenz Arbeit als Koordinator der Public-Value-Aktivitäten des ORF-Landesstudios erhält wie Nowak 190.000 Euro. Beide waren Landesdirektoren. Nowak in Salzburg. Sterbenz in der Steiermark. Heute, Seite 22