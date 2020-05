Bipa und dm erzeugen intensivsten Brand-Buzz

Die Grafik und die Abstände von Anbietern wie Douglas, Marionnaud, etc. die hier auf den ersten Blick Community-Kommunikation und -Interaktion via Social Networks, Blogs und anderer Foren widerspiegelt, weist über sich hinaus. Und zeigt beispielsweise Markenstärken, Promotion-Intensität, Zielgruppen-Konzepte sowohl in der klassischen als auch in der digitalen Kommunikation.



Schlecker respektive das Nachfolge-Unternehmen in Österreich dayli hat aller Voraussicht nach dringendere strukturelle Herausforderungen zu bewältigen als intensive Social Media-Kommunikation zu machen. Auch wenn das Hintanstellen von Kommunikation in der gegenwärtigen Unternehmensaufbauphase als strategischer Fehler diagnostiziert werden könnte.



Darüber hinaus ist es vorstellbar, dass Douglas und Marionnaud spitzere und profiliertere Zielgruppen bedienen und für ihre Kundinnen-Segmente andere effektive Kommunikationskanäle einsetzen. Daraus ließe sich wieder ableiten, dass ein Social Media Brand Buzz noch ein untergeordnete Rolle im Kommunikationswirkungsmix spielt.

Facebook-Communities

Bipa - 310.000 Fans

Quelle: IAB Brand Buzz; Stand März 2013, aufgerunde; BuzzValue.

Der IAB Buzz Value entsteht in einer Kooperation des IAB Austria mit BuzzValue.



