BillSafe expandiert nach Österreich

Frank Keller, General Manager von BillSafe, kommentiert, dass damit österreichischen Konsumenten, zu deren Selbstverständlichkeit es gehört in Deutschland Online-Einkäufe zu machen, die gleiche Zahlungsmöglichkeit wie Deutschen zustehe. Was im Sinne des EU-Binnemarkt-Denkens sei. Österreichische Händler können wiederum Marktpotenziale in Deutschland durch diese Zahlungsabwicklung erschließen. Keller: "Insgesamt fördert dies den grenzüberschreitenden, deutsch-österreichischen Handels."