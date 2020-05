eu // Die Rewe International AG verkauft die bestehenden 25 Billa-Filialen an die französische Lebensmittelhandelsgruppe E. Leclerc. Der Käufer stockt sein Niederlassungsnetz damit von 20 auf 45 auf. Billa in Polen erwirtschaftete mit rund 1.600 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 120 Millionen Euro und ist seit 1996 im Markt aktiv. Rewe International will sich im polnischen Markt auf die Distributionsschiene Selgros, den Abholgroßhandel fokussieren.