Filmladen

Unter Videothek.bild.de finden Nutzer, so die Mitteilung der beiden Unternehmen, "mehr als 8.000 Filme, Serien und Dokumentationen, zum Teil sogar in hochauflösender HD-Qualität". Betitelt ist das Service: "Bild.de Online-Videothek - powered by Videoload". Das Preisband für den Content-Bezug bewegt sich zwischen 0,49 Cent und 4,99 Euro.