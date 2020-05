Bild: Verkaufsplattform mit Zeitung

Mit diesen Fakten und Wahrheiten wartet die am 7. April erscheinende Studie "Drucksache Bild - Eine Marke und ihre Mägde" auf. Sie erscheint in der Otto Brenner Stiftung, die wiederum eine Stiftung der IG Metall ist. Die Süddeutsche Zeitung zitiert aus der Analyse. So diene Bild "primär der Selbstdarstellung des Blattes und nur als Nebenfolge der Informationsvermittlung". Und der Journalismus sei "nicht für das Publikum sondern für die Marke Bild".



Süddeutsche Zeitung, Seite 15