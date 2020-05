de // Klaus Ebert übernimmt am 15. September die Programmdirektion Bewegtbild der der Bild-Zeitung. Der Geschäftsführer der Axel Springer Digital TV GmbH, zieht damit auch in die Bild-Chefredaktion ein. Hinter dieser Personalie verbirgt sich die Integration von Axel Springer Digital TV in die Verlagsgruppe Bild.