deDie nicht um Ideen auffällig zu sein arme Bild Zeitung liefert ein neues Gustostück. Die Titulierung "die größte Zeitung" zu sein, nimmt Chefredakteur Kai Diekmann wörtlich. Am 27. August erscheint der Titel in einer Größe von 52,8 mal 77,7 Zentimeter. Eine Seite entspricht der Anordnung von acht DinA4-Blättern. Diekmann will mit dieser XXL-Ausgabe Bilder und Geschichten "ganz neu in Szene setzen".