Bild in Android

Nach diesem 30-Tage-Test stehen zwei Abo-Modelle zur Verfügung: inklusive Bild-Zeitung als PDF um 3,99 oder ohne PDF um 1,59 Euro. Die digitale Version der Print-Ausgabe liegt täglich ab 22 Uhr vor. In der Android-Version ist ein Widget integriert, in dem in einem Ticker aktuellste News angeteaser sind. In den ersten Erfahrungsberichten wird von einer "dringend verbesserungwürdigen App" gesprochen.