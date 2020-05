Die Zeitung ist Medienpartner von SES Astra und begleitet den in der Nacht von Freitag auf Samstag erfolgenden Start eines neuen Astra-Satelliten vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana. Über diesen Satelliten werden ab Mai 2012 digitale TV-Signale nach Deutschland und in Nachbarländer transportiert. Bild's Logo ziert auch die Trägerrakete.



Der Raketenstart wird auf Bild.de live übertragen.