Bild.de braucht mehr Leserreporter

de // Ab 4. Dezember verkauft der Discounter Lidl die "Bild.de Leserreporter-Kamera". Die Kamera ist vorkonfiguriert um so einfach als möglich Videos auf Bilde.de hochzuladen. Bild-Chefredakteur Kai Diekmann: "Die Einbindung von Leserreportern hat sich in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt. Das wollen wir jetzt auch auf den Videobereich übertragen. Videos von Leserreportern sind der nächsten Schritt in dieser Medienevolution." Kritisiert wird diese Aktion vom Deutschen Journalisten-Verband. Die Organisation findet, dass dies "eine Aufforderung, Grenzen zu überschreiten" sei und verweist auf ein mögliches Szenario: im Falle von Autounfällen würde notwendige Ersthilfe unterlassen sowie Hilfskräfte und professionelle Journalisten von Leserreportern behindert. atmedia.at, Financial Times Deutschland, Seite 5