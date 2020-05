Bild.de-Bezahlmodell in der Markteinführung

Interviews, Hintergründe und Fotos sind diese Inhalte mit definierter Wertigkeit und daher Preis.



Donata Hopfen, Geschäfsführerin von Bilddigital, nennt diese Angebotsgestaltung einen "Paradigmenwechsel hin zu einer Bezahlkultur für journalistische Inhalte im Internet". Und Andreas Wiele, Vorstand Bild-Gruppe und Zeitschriften, verweist auf die Digitalisierungsstrategie des Konzerns sowie auf die Tatsache, dass "unabhängiger Journalismus in der digitalen Welt nur dann eine Chance hat, wenn er, wie auch im klassischen Printgeschäft, über Anzeigen- und Vertriebserlöse finanziert wird".



Wiele und Hopfen "entlassen" nun ein "Bild-Marken-Abo" in den Markt, das die Leser, Käufer und Nutzer über alle Content-Verteilungswege Print, Online und Mobile und in allen "Aggregat-Zuständen" also gedruckt, stationär und mobil online, als Apps und E-Paper und sogar die Bild am Sonntag in sich vereint.