Bild-Chef Diekmann: Daten stärker nutzen

Kai Diekmann, als Herausgeber der Bild-Gruppe einer der mächtigsten Journalisten Deutschlands, war am Dienstag in Wien, wo er auf Einladung der International Advertising Association (IAA) einen Vortrag über die Zukunft der Medien hielt. Der Mann, der seit seinem einjährigen Aufenthalt im Silicon Valley einen hippen Vollbart trägt, predigte die digitale Revolution, an die sich die Verleger anzupassen hätten: Die mobile Internetnutzung werde in den USA noch vor Ende des Jahres die stationäre überholen, weltweit soll es im kommenden Jahr so weit sein. An die Stelle "fixer Informationsrituale" wie Tageszeitung oder Fernsehen trete ein neues mediales Ökosystem, in dem die User von Morgen sozialisiert werden. "Wir treffen dieses Publikum nicht mehr physisch am Kiosk. Also müssen wir dorthin, wo es aufwächst und sich aufhält: die sozialen Plattformen", sagt Diekmann. Und: "Die virtuelle Welt ist für sie die reale."