de // Dieser Titel gehört zum Gratis-Film-Angebot, dass die Deutsche Telekom via Videoload free bietet. Das Free-Film-Portal, derzeit noch in der Beta-Phase, geht aus dem Testbetrieb mit 600 Einzelinhalten aus den Genres Film, Serien, Musik und Extremsport. Die Deutsche Telekom startet damit den Versuch mit Videoload free Interessenten an Videoload paid heranzuführen und in Kunden umzuwandeln.