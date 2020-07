BikeCityGuide-App beginnt Crowdinvesting

BikeCityGuide Apps peilt jedoch ein Crowdinvestment im Ausmaß von 150.000 Euro an. Damit soll das Angebot an Fahrrad-Apps, die mit Echtzeit-Navigation arbeiten, per Sprachansage und ohne aktiver Datenverbindung den fahrrad-tauglichsten Weg durch Städte zeigen, ausgebaut werden. Das Unternehmen will sein Angebot internationalisieren und in neue Märkte wie Großbritannien, Polen und Italien expandieren.



Bei BikeCityGuide Apps können Investoren ab 250 Euro einsteigen. Die Investing-Phase beginnt am 1. Mai 2014.



Das Städte-App-Angebot ist derzeit für 35 Städte in sieben Ländern erhältlich. Für den ländlichen Raum stellt das Unternehmen BikeNatureGuide zur Verfügung. Um mit den Offline-Apps zu navigieren, entwickelte das Unternehmen auch die Smartphone-Halterung Finn, die es innerhalb eines Jahres, laut eigenen Aussagen, "100.000 Mal" verkaufte.