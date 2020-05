Bigpoint arbeitet mit Next Audience

intDer Online-Games-Produzent Bigpoint setzt künftig die Targeting- und Adserver-Technologie von Next Audience ein. In erster Linie will Bigpoint damit eine Optimierung und Reduktion von Streuverlusten erreichen. Der Weg dorthin führt über die Next Audience-Technologie, die eine Präzisierung von Nutzersegmenten ermöglicht.