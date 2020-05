Big Daddy ist fort!

int // Jay Rosen, Journalistik-Professor an der New York University, glaubt, dass es auch im Internet weiterhin Qualitätsjournalismus geben wird, während das bislang Qualitätsjournalismus garantierende verlegerische Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Und auch Journalismus nach den alten Spielregeln funktioniert nicht mehr. Rosen: "Journalisten müssen lernen, unternehmerischer zu denken, eigene Unternehmen zu gründen und allein oder in kleinen Gruppe zusammenzuarbeiten. Journalisten sind abhängige Geschöpfe, sie glauben immer noch an einen `Big Daddy´ im Hintergrund. ... Aber jetzt gibt es keinen Big Daddy mehr."