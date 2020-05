Bierelli-Kalender

"Unsere Mundl-Scouts sind derzeit in Österreichs Freibädern unterwegs, um die schönsten Bierbäuche zu sichten und zu fotografieren", erzählt Jeanne Ligthart, Zielpunkt-Marketingleiterin, zur körperbetonten Seite der Promotion.



Die - Frau Ligthart übe Nachsicht hinsichtlich Nennung einer andere Biermarke - "Gösser-Muskel-Protze" werden auf Mundlbier.at ausgestellt und einer Wahl unterzogen. Die Teilnahme ist bis 31. August möglich. Die 30 beliebtesten Mundl-Doubles werden einer Fachjury - wem? Braumeistern, Bierpäpsten, Ärzten, Fitness-Trainern, Schönheitsköniginnen, Sucht-Experten, Ernährungswissenschaftern, Asketen?? - vorgelegt. Sie wählen die zwölf Bier-Ups für den Kalender. Fotografen setzen die Hopfen-Helden und ihre Schmuckstücke ins richtige Licht. Mit dieser Promotion greift Zielpunkt in Österreich offensichtlich in die Vollen. Laut Ligthart legen die Bauchmenschen gelegentlich die Mundlbier.at-Server lahm.



