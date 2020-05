Bienenspuren vom Heft zum Handy

Der Trailer-Code

Mit allen vier dieser von diamondage servicierten QR-Codes können sich neugierige, technikaffine Leser des Magazins Film-Trailer auf ihre Mobiltelefone holen. Und zwar die Trailer zu dem österreichischen Film "Der Fall des Lemming", dem Sam Mendes-Streifen "Away we go" sowie den, sich um Indio-Kultur in Brasilien spielenden Film "Birdwatchers".



atmedia.at