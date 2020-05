biber heißt Pfeffer

at // Mit Pfeffer und Selbstironie wollen die Wiener der zweiten und dritten Generation mit Migrationshintergrund ihr Bild der Stadt und ihren Blick auf die Welt medial vermitteln. Im Dezember ist der erste Jahrgang des Community-Magazins "biber" abgeschlossen und wird gefeiert. Aus dem sechs mal jährlich erscheinenden Titel mit 50.000 Stück Auflage soll ein Monatsmagazin mit 100.000 Stück Auflage werden. Darüber hinaus will biber auch der Werbeträger für Ethnomarketing sein. Menschen mit Migrationshintergrund werden in der Bundeshauptstadt bald die Mehrheit sein.