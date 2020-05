Bezirksblätter NÖ bestellt Botschafter

19 Werbebotschafterinnen, denn es sind in der Tat mehr Frauen, die die Bezirksblätter Niederösterreich in der anlaufenden Image-Kampagne repräsentieren, sind ausgewählt und wurden am 24. März von Josef Bollwein fotografiert.



Die 15 Damen und vier Herren werden in den jeweiligen Lokal-Ausgaben der Zeitung mit Argumenten weshalb sie die Wochenzeitung lesen, zu sehen sein.



Im Zuge der soeben anlaufenden Kampagne sind sie derzeit auch auf 400 Plakaten und 16-Bogen-Scrolling-Boards in Niederösterreichs Süden affichiert. Im Juni 2012 folgt der Transport Media-Flight. 21 Postbusse werden die Werbebotschafter der Bezirksblätter NÖ durch die Lande fahren.