Bezahlter Friede

de, us // Geld zieht Anwälte an und vertreibt sie. Letzteres tat es im Grabenkampf zwischen Facebook und studiVZ. Mark Zuckerberg hetzte Holtzbrinck Anwälte auf den Hals, um studiVZ mit Plagiatsvorwürfen klein zu kriegen. Außerdem hätte er sich gern eines missliebigen Mitbewerbs im deutschsprachigen Markt, der etwa 14 Millionen Nutzer hat, die Facebook gut brauchen könnte, entledigt. Das Kriegsbeil ist begraben. Der Wettbewerb um Friends und VZler kehrt in die Normalität zurück. Die Social Lawyer kehren in ihre Warrooms und an andere Fronten zurück. Georg von Holtzbrinck versilberte Zuckerberg den neuen Frieden mit einer nicht näher definierten Summe.