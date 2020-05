Betriebsratsnjet

at // Die Bereitschaft des ORF-Betriebsrates die personalseitig geplanten Kostenreduktionen der Geschäftsführung zu akzeptieren, hält sich naturgemäß in Grenzen. Zentralbetriebsratsobmann und Stiftungsrat Gerhard Moser erachtet die Rechnungshof-Kritik an den Personalkosten als "nicht fair" und hält Ausgliederungen wie schon im Herbst für unvernünftige Modelle. Das Ansinnen kollektivvertragliche Anpassungen vorzunehmen, irritieren Moser. Mosers Freude löst dagegen die zu erwartende strukturelle Optimierung des ORF-Direktoriums aus.