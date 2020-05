Betriebliche Übungen

Einzelvereinbarungen

In den USA verhängen Betriebe bereits Twitter- und Facebook-Verbote. In Österreich sind die ersten Sperren verhängt worden. Weitere werden, wie jetzt auch in Deutschland folgen, da damit verschiedene rechtliche Probleme einher gehen. Die Facebook und Twitter betreffenden Regelungen werden mit den jeweiligen Arbeitnehmervertretungen ausverhandelt und in unternehmensspezifischen Einzelvereinbarungen gipfeln.