bet-at-home-Marketinginvestitionen tragen Früchte

bet-at-home.com hat, veranschaulicht er die Dimension des jetzigen Marketing-Einsatzes, ein Marketing-Jahresbudget von "etwa 45 Millionen Euro".



Die UEFA Euro 2012-Ausgaben sieht Dickinger als "Investitionen in unsere Zukunft", da "diese "in erhöhtem Ausmaß zur Stärkungen und Weiterentwicklung der Marke bet-at-home.com beitragen".



Das Online- und Gaming-Unternehmen konnten mit dem erfolgten Marketing-Einsatz im ersten Halbjahr 2012 seinen Umsatz auf 1,089 Milliarden Euro steigern. Im Fussball-Event freien Vorjahr betrug der Umsatz des Unternehmens im ersten Halbjahr 865 Millionen Euro. Der wirtschaftliche Impuls der Fussball-Europameisterschaft lässt sich bei bet-at-home.com nun mit 26 Prozent Wachstum beziffern.



Aus diesem Zuwachs wurde auf den beiden Ertragsebenen des Unternehmens - Roh-Ertrag und Netto-Gaming-Ertrag - ein Plus im Halbjahr von 20 und 22 Prozent.



Hinter diesen Ergebniszahlen steht wiederum, so Dickinger, ein Anstieg der Kundenzahl auf "über drei Millionen". Bei derartigen Fussball-Turnieren kann das Unternehmen Neukunden gewinnen und passive, registrierte Kunden wieder reaktivieren.



atmedia.at