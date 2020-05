bet-at-home.com verlängert Schalke 04-Sponsoring

Der Sponsoren-Vertrag sieht vor, dass der Wettanbieter über Schalke 04 TV-relevante Präsenz erhält. Wie beispielsweise Banden-Werbung in der Schalke-Arena in Gelsenkirchen, Logo-Auftritte auf Sponsoren-Wänden in der Mixed Zone oder im Medienzentrum des Stadions. Sowie eine eigene Wett-Rubrik auf Schalke04.de.



bet-at-home.com sponsert im Fussball aktuell auch noch den deutschen Zweitligisten FC St. Pauli und die beiden österreichischen Bundesliga-Clubs FK Austria Wien und SV Ried. Bei Letzterem begann das Unternehmen seine Sport-Sponsoring-Tätigkeit.