bet-at-home.com AG vor Übernahme

at // Mangas Gaming SAS erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der bet-at-home.com AG. Weiters wird das Unternehmen ein öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb der von Minderheitsaktionären gehaltenen Aktien machen. Mangas Gaming offeriert allen Aktionären deren Wertpapiere zu einem Preis von 11,20 Euro pro Aktie zu übernehmen. Dieser Angebotspreis entspricht einer Prämie von 29 Prozent auf den zum 4. März 2009 berechneten durchschnittlichen Aktienkurs der bet-at-home.com AG. Das Unternehmen wurde von Franz Ömer und Jochen Dickinger 1999 in Wels gegründet.