Bestenfalls Übernahmen

Unintelligentes Verkaufen

2008 war, laut Schnedlitz, durch preissteigerungsbedingt Umsatzzuwächse, die jedoch keine Absatzzuwächse verursachten, geprägt. Schnedlitz: "Die Preissteigerungen im Diskont waren relativ größer als im klassischen Lebensmitteleinzelhandel." Technische Revolutionen sind bestenfalls in der Waren-Logistik zu erwarten und wären im aktiven Verkauf wünschenswert. Schnedlitz: "Derzeit wird in der Supermarkt-Wirtschaft nicht aktiv verkauft, was ich für ein extrem unintelligentes Verkaufen halte."



