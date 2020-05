Best PRactice Award für Bauer PR

atDie List Group of Companies und Bauer PR werden vom Public Relations Verband Austria mit dem Best PRactice Award 2010 ausgezeichnet. Der Verband würdigt damit die Kommunikationsarbeit der Agentur mit den Anrainern und Bürgern im Zuge der Errichtung der ersten Wohnsammelgarage beim Karl-Marx-Hof in Wien.