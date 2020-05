at // Der von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz vergangenen Donnerstag dem Finanzausschuß des Stiftungsrat vorgelegte Finanzplan wird als "bessere Pressekonferenzunterlage" abgekanzelt. Wrabetz muss nacharbeiten, um am kommenden Mittwoch vor dem gesamten Stiftungsrat zu überzeugen. Es verdichten sich die Gerüchte, dass Wrabetz in dieser Sitzung auch einen Abwahlantrag überstehen muss.