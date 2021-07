Beschränkte Einsichten

int // Die Krisenregion Gaza ist für internationale Journalisten gesperrt. Isreal verhindert die Berichterstattung aus dem Gaza-Streifen wirkungsvoll. "Israel beschränkt die Presse in einem nie dagewesenen Maß und sollte sich dafür schämen", zitiert Der Spiegel Ethan Bronner, Bürochef der New York Times in Jerusalem. CNN-Rückkehrerin Christine Amanpour und eine Dutzendschaft weiterer Berichterstatter "blicken" von einer Anhöhe an der Grenze in den Gaza-Streifen. Aber auch die Hamas unterbindet jede Berichterstattung, die nicht in ihrem Sinne ist. Aus dem Gaza-Streifen berichten einzig Al Jazeera und Al Arabiya. Der Spiegel, Nr. 3, Seite 54 ff