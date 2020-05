Bertelsmanns breiter Rücken

Wirtschaftskrise überwunden

Hartmut Ostrowski, Bertelsmann-Vorstandsvorsitzender, resümiert das Geschäftsjahr als "eines der bisher erfolgreichsten" in dem "die Wirtschaftskrise in kürzester Zeit überwunden" wurde. Die Werbekonjunktur, die Entwicklung im Digitalgeschäft und die stabilen Ergebniss von Arvato und der Direct Group wirkten sich nachhaltig auf das Ergebnis aus.



Zu Österreich ist vermerkt, dass "sich die Verlagsgruppe News bei stabilen Umsätzen ertragsstark zeigt".



Bertelsmann reduzierte im Vorjahr sowohl die Nettofinanzschulden als auch die wirtschaftlichen Schulden deutlich. Der Konzern wird 118 Millionen Euro Gewinnbeteiligung an die Mitarbeiter ausschütten.



2011 erwartet der Konzern-Vorstand ein "moderates Umsatzwachstum" und will das "operative Ergebnis auf dem erreichten Niveau stabil halten".