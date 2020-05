Bertelsmann und Gruner+Jahr setzen vertrauten Weg fort

"Wir werden die starke Position von Gruner+Jahr im Mediengeschäft ausbauen, die Digitalisierung von Inhalten und Marken vorantreiben und die dafür notwendigen Mittel zur Verfügung stellen", kommentiert Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Berteslmann, die neue alte gemeinsame Zukunft. Es wäre nicht von der Hand zu weisen, dass Rabe hiermit einen ersten deutlichen Rückschlag in seinen strategischen Weichenstellungen für die Zukunft von Berteslmann hinnehmen muss.



"Wir können die anstehenden Herausforderungen am besten gemeinsam meistern. Beide Gesellschafter kennen das Verlagshaus seit langem, vertrauen einander und werden es in eine gute Zukunft führen", kommentiert Winfried Steeger, Geschäftsführer der Jahr Holding, die nun wiederum klare Zukunft für den Magazin-Konzern.