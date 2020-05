Bertelsmann schichtet RTL Group-Beteiligung ab

deBertelsmann bestätigt die Reduktion seiner derzeitigen Beteiligung an der RTL Group von 92,3 Prozent an. Nach diesem Aktienverkauf will Bertelsmann eine "qualifizierte Mehrheitsbeteiligung von mindestens 75 Prozent" an der RTL Group behalten. Auf diesem Wege kommt ein Aktienpaket, das einen Wert von 1,5 Milliarden Euro hat, in Streubesitz.