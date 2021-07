Bertelsmann performt, Gruner+Jahr schwächelt

Die RTL Group, deren Halbjahresergebnis bereits veröffentlicht vorliegt, ist vor Arvato der umsatzmäßig größte Unternehmensbereich von Bertelsmann. Der TV-Konzern weist ein stabiles Umsatz-Niveau in Höhe von 2,8 Milliarden Euro und ein um 47 Millionen Euro unter dem Vorjahres-Niveau liegendes Operating EBIT auf. RTL Deutschland und Fremantle Media garantierten die Stabilität des RTL Group-Zischenergebnisses.



Arvato verbesserte sowohl Umsatz als auch Operating EBIT - von 2,0 auf 2,1 Milliarden Euro und von 80 auf 83 Millionen Euro - leicht.



Der Magazin-Konzern Gruner+Jahr, auf der Ergebnis-Ebene die Nummer drei bei Bertelsmann, liefert einen stabilen Umsatz jedoch "ein deutlich rückläufiges Ergebnis" ab. Das Operating EBIT sank von 124 auf 85 Millionen Euro und reflektiert, so die Begründung, "einen deutlichen Rückgang der Anzeigenmärkte für Publikumszeitschriften in Deutschland und anderen europäischen Ländern". Weiters wirkt sich auf das Ergebnis auch die digitale Transformation von Inhalts- und Vermarktungsangebote aus.



Die Gruner+Jahr-Töchter in Österreich, Spanien und Frankreich liegen unter den jeweils 2011 erreichten Umsatz- und Ergebnis-Niveaus.



Alle weiteren Märkte des Magazin-Konzerns - Digitalvermarktung, Druck, China, Indien, die Niederlande - hielten beziehungsweise bauten ihre Umsatz- und Ergebnislinien aus.



Thomas Rabe, Bertelsmann-Vorstandsvorsitzender dazu: "Der Konzern wächst deutlich und vornehmlich organisch. Wir wollen durch unsere vier strategischen Stoßrichtungen weiter Fahrt aufnehmen und den Konzern in den nächsten Jahren schrittweise umbauen. Zu diesen Stoßrichtungen zählen erstens die Stärkung unserer Kerngeschäfte, zweitens die digitale Transformation unserer Geschäfte, drittens der Auf- und Ausbau von Wachstumsplattformen sowie vierten die Expansion in Wachstumsregionen, insbesondere Asien und Südamerika."