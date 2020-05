Bertelsmann greift bei Gruner+Jahr durch

Bei dem, Thomas Rabe, dem Bertelsmann-Vorstandsvorsitzenden, zugeschriebenen Umbau bleiben der derzeitige Auslandsvorstand des Magazinkonzerns, Torsten-Jörn Klein und Finanzvorstand Achim Twardy auf der Strecke.



Laut manager magazin soll Gruner+Jahr einen Vorstand bekommen, der von Jäkel als CEO geführt wird und in dem ein Chief Operating Officer und ein Vorstand Produkt zwar wieder einen Dreier-Vorstand bilden. Bei Jäkel laufen in dieser Konstellation alle Fäden zusammen.



Der Verzicht auf einen Auslandsvorstand kann als Indiz für eine künftige Umbewertung des internationalen Geschäfts von Gruner+Jahr und einen Verkauf von Geschäftstätigkeiten verstanden werden. Bei Rabe stehen, dem Vernehmen nach, die Spanien- und Frankreich-Geschäfte ganz oben auf der Verkaufsliste.



Über die, derzeit gehandelte, Abschaffung des Finanzvorstand-Mandats herrscht Unklarheit. Diese Agenden könnten aufgeteilt werden. Und beispielsweise auf den COO, die Management-Ebene unterhalb des denkbaren nächsten Vorstandes und Bertelsmann verteilt werden. Dadurch entstünde eine grössere operative Nähe zwischen Berteslmann und Gruner+Jahr.



Was Rabe nach den eingangs beschriebenen "Erlebnissen" mit der Magazin-Tochter durchaus recht sein könnte. Und auch um mehr Einfluß auf künftige Investitionen in die digitale Transformation des Konzerns unter Aufwendung von Mittel, die aus dem Verkauf des RTL Group-Anteils kommen, zu haben.