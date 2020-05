Bertelsmann.de wurde weiter entwickelt

Der Konzern beschreibt sie als "übersichtlicher, aktueller und besser geeignet für die mobile Nutzung". Und das ist, verglichen zur Vorgänger-Version der Unternehmensinformationsplattform, in der Tat auch so. Allerdings folgt die Neuversion grundsätzlich zeitgemäßen Perzeptionserwartungen und Rezeptionsbedürfnissen. Und hierfür gibt es internationale Standards, die zwar nicht als definiert gelten, jedoch die jeweils aktuelle Phase der Digitalwelt reflektieren.



Bertelsmann.de und Bertelsmann.com, die englischsprachige Version, müssen, die auf vier Säulen ruhende Strategie des Konzerns - Stärkung des Kerngeschäfts, digitale Transformation, Auf- und Ausbau von Wachstumsplattformen, Geschäft in Wachstumsregionen - vermitteln. Dazu wurde der Bereich Strategie eingerichtet. Außerdem ist das Corporate-Responsibility-Programm in die Informationsplattform eingeflossen.



Bertelsmann stellt nun mehr Inhalte über sich, das Management und die Konzernbereiche zur Verfügung und klinkt sich in das Social Media-Kommunikationsgeschehen ein.